Rocío Marengo quedó en el centro de la polémica a raíz de la explosión en "ShowMatch: La Academia" contra Eduardo Fort, su actual pareja. La bailarina expresó su enojo por no contar con la presencia del hermano de Ricardo Fort en la pista del programa que conduce Marcelo Tinelli.

En una suerte de continuidad de catarsis mediática, la ex participante de "MasterChef Celebrity" afirmó ante Ángel de Brito que durante el noviazgo con el empresario se adaptó a las necesidades de su pareja e incluso lograron formar una familia ensamblada, con los tres hijos que él tuvo de su matrimonio anterior.

Además, aprovechó su visita a "Los Ángeles de la Mañana" para aclarar su postura respecto de la maternidad y el casamiento: "Tengo ganas de ser mamá. Yo puedo ser mamá con Eduardo o sin Eduardo... Tengo muchas opciones. Más allá de ser mamá, quiero tener una familia. Yo no quiero casarme, no necesito un papel que me ate a él. Yo lo elijo todos los días".

A pesar de seguir enamorada del hermano de Ricardo Fort, la bailarina aseguró que estaba dispuesta a dar un paso al costado si él no le daba el lugar que se merecía. "Me parece que es un gran momento, más allá que hace tres noches que no duermo, porque es tiempo de definir, de tomar decisiones y avanzar", explicó durante la entrevista en El Trece.

Además, habló de la importancia que tiene su pareja en su vida: "En mi vida siempre le di prioridad a mi trabajo. Esta es la primera vez que le doy lugar a una relación, que priorizo la pareja. El año pasado renuncié a mis trabajos porque estaba en plena cuarentena y Edu es una persona de riesgo. Hice muchas cosas por amor".

