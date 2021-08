Luego de ganar " MasterChef Celebrity" en Chile, Rocío Marengo fue invitada a participar de la versión local y se mostró en pantalla como una de las competidoras más firmes. Sin embargo, tras su paso por el certamen, cuestionó el formato del programa.

La modelo recordó su experiencia en el ciclo de Telefe conducido por Santiago del Moro y se mostró muy molesta con las condiciones de la competencia. "Yo soy lo que soy en cualquier programa, pero cuando hay edición es más complicado el tema, ya no lo tomo como que es igual", reconoció en un móvil con "Intrusos".

.

La bailarina de "ShowMatch: La Academia", disparó contra el ciclo gastronómico y reconoció picante: "A mí me gusta que me digan las cosas como son. Te lo venden como un reality, pero la verdad es que no es un reality".

"Arman el personaje que ellos quieren. A mí me perjudicaron con la edición", reconoció y luego admitió que no volvería a participar del cico. "No me gustó ser parte de algo editado", manifestó convencida.

