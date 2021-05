Tras participar en la primera edición de "MasterChef Celebrity", Rocío Marengo se luce en "La Academia" junto a su compañero Nacho Pérez Cortés.

La actriz atraviesa su mejor momento laboral y personal ya que su amor con Eduardo Fort marcha viento en popa. En una entrevista con "El run run del espectáculo", que se emite por Crónica HD, Marengo expresó sobre su presente: "Yo me siento equilibrada. Estoy en un momento muy feliz a nivel laboral. Estoy rodeada de gente que quiere sacar lo mejor de mí, que me enseña y estar al lado de Marcelo (Tinelli) es mágico".

Además, contó detalles sobre el grupo de WhatsApp que creó donde están todos los integrantes de "La Academia": "Es para conocernos un poco más. Ulises Bueno no está porque hace un mes tiene celular, está Rocío (Pardo) que es la novia. Todos han tenido sus comentarios picantes. Barby Franco, Lourdes Sánchez y Luciana Salazar suben muchos stickers eróticos".

En cuanto a quién es la persona que más interactúa en el chat, Rocío no dudó en responder: "Luciana es muy activa. Ella es la secretaria del grupo". Sobre Romina Richi, que se había quejado porque no la incluyeron, aseguró: "SÍ, ya la incluí y es la que más me cruzo en el programa. Es muy buena onda".

También, la modelo agradeció al conductor de haberla convocado en el nuevo certamen: "Gracias a Dios me salió esta oportunidad junto a Marcelo y es como volver a vivir".

Por otro lado, el conductor Fernando Piaggio le consultó a Rocío Marengo si tenía ganas de casarse con Eduardo. En ese momento, ella intentó evitar la respuesta con humor, pero el periodista insistió y la artista contestó a corazón abierto: "La verdad es que me dieron ganas de casarme, me gustaría pero no significa que me vaya a casar. Le voy a mandar un mensaje a Edu que se ponga las pilas".

Por último, fue consultada por el destino que eligiría para irse de luna de miel. "Me gustaría a Maldivas porque era un viaje que teníamos en mente antes de que comience la pandemia y nos quedó pendiente", concluyó enamorada.

