Rocío Guirao Díaz ya no forma parte de "Pampita online" por diferencias contractuales. Esto causó el enojo de Fernanda Iglesias por la diferencia entre modelos y periodistas en el rol de panelistas, lo que derivó en un ida y vuelta impensado entre ambas.

Todo comenzó cuando en "Hay que ver" se hablaba de la ausencia de Rocío en el programa conducido por Pampita Ardohain. Iglesias, entonces, declaró: “No sé qué puede aportar como panelista Rocío Guirao Díaz. Bastante que la llaman. Es como si a mí me llaman como modelo y me ofrecen poco (dinero). Por ahí no soy perfecta para ser modelo, entonces dame cinco mil pesos que te desfilo”.

Entonces comenzó a discutir con Barbie Simons, que defendía la postura de Guirao Díaz, a lo que la periodista respondió: “¿Cuándo la viste a Rocío traer una primicia, desarrollar una noticia, saber algo sobre un tema, hacer una pregunta interesante? Yo no la vi. ¿Entonces todos los que estudiamos, los que sabemos y nos rompemos el cu… laburando de periodistas y no tenemos ese cul… que tiene Rocío Guirao Díaz no valemos nada?”.

Por esta inesperada pelea, la top model dio una nota en "Los Ángeles de la Mañana" y le respondió a su atacante. “Cuando meten el culo en el medio se desvirtúa todo”, expresó, demostrando indiferencia.

Luego analizó: “Cuando me están atacando con fundamentos, pero de repente meten el culo es como que ya se cae todo, ¿entienden? “¿Qué quieren que les diga? Yo puedo o no gustarle a un montón de gente, pero es evidente que a ese programa le rendí porque hasta ayer me volvieron a insistir. Les debo haber rendido”.

Sobre el tema de su cachet para participar del programa, aclaró: "Me volvieron a llamar para ir de panelista.Me ofrecieron el mismo dinero, pero a mí no me cierra. Pero tampoco pasá por ahí, no todo pasa por la plata. Hay cosas que querés hacer y otras que no. Hoy me rinde más quedarme en mi casa, generar todo el contenido, mis videos fitness vender mis cosas y todo lo que hago”.

Finalmente, para justificar que no se trata de un tema monetario, sorprendió con una declaración: “También me llamaron para el Cantando 2020 y dije que no, para que vean que no pasa por Pampita online. Es evidente que no me cierra nada de lo que está saliendo, porque me rinde más quedarme en mi casa. Tienen que entender que hay gente que no está desesperada por estar en la tele, y yo soy una”.

¿Podrán hacer las paces las panelistas?