Rochi Igarzábal habló sobre la pelea de Nicolás Vázquez y Stéfano de Gregorio, en la que se vio envuelta por haber sido parte del elenco de " Casi Ángeles", pero también por haber participado de la gala del " Cantando 2020" en donde inició todo el conflicto.

La actriz recordó su paso por la tira juvenil y habló sobre lo que pasó estos últimos días con sus ex compañeros de trabajo.

“Siempre tenemos los más lindos recuerdos. Y los vínculos que me quedaron de aquella época son hermosos y famiiares. Con Gastón, Lali, Peter, con Jime Barón, con Gime y Nico. Estamos acompañándonos. Lali está de estreno y sacó su disco”, comenzó diciendo en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live“.

“Es lindo tener ese vínculo tan fuerte. Estábamos 24 x 7 con la tira y el teatro. Éramos muy chicos. El primer capitulo fue re loco, vernos ahora de tan chiquitos. Fue revivir todo eso que es atemporal”, expresó repasando lindos momentos que le tocó vivir en los inicios de su carrera.

Pero luego le preguntaron por el conflicto que estalló hace algunas semanas, entre Yeyo de Gregorio y Nico Vázquez. Todo comenzó cuando Rochi participó del " Cantando 2020" para acompañar a "Cachete" Sierra, y juntos realizaron un homenaje a " Casi Ángeles", interpretando los hits del programa.

Antes de cantar, los actores recibieron el apoyo de sus ex compañeros de elenco, y se destacó un mensaje de Nico Vázquez. De Gregorio, gran amigo de Sierra, salió con los tapones de punta y le pegó al marido de Gimena Accardi diciendo que era un "careta" por hacerse el amigo cuando tiempo atrás lo había maltratado.

Aunque luego bajó los decibeles y expresó que había sido "impulsivo" y reconocer que todo "fue aclarado por privado", Accardi y Vázquez salieron a responderle. Durante días se habló del hecho e incluso salieron nuevas teorías sobre los motivos de la pelea.

Ahora Rochi habló sobre la discusión virtual y tomó posición: "Lo único que comenté, porque en ese momento hasta estaba en México, la verdad que no sé muy bien cómo fue el asunto, pero si hablando con Nico y con Gime, que son dos personas que tengo relación y tengo la mejor, y los conozco, y sé que son dos personas muy hermosas y de re contra buen corazón y muy generosos, y siempre fue así“.

Luego se distanció de Yeyo y su actitud: “Me pareció muy loco lo que pasó. Yo con Stéfano no tengo relación. Entonces, no hablé más y no lo vi más. No puedo opinar de lo que le sucede a él para saltar con cosas así. Lo único que puedo decir es eso”.

Finalmente, envió un lindo mensaje para sus amigos: “Siento que Gime y Nico tuvieron que fortalecerse a través de los años por todas las cosas que vivieron. Es hora que ellos estén tranquilos, vivir su amor y vivir las cosas lindas que les pasan y dejar de lado todo los demás que no tiene sentido“.