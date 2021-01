Rochi Igarzábal se refirió a la denuncia por acoso sexual de Calu Rivero contra Juan Darthés. Ambas formaron parte de la exitosa novela "Dulce Amor" en 2012.

En una entrevista radial, Rochi expresó: "Era un momento donde de esas cosas no se hablaban, no se sacaban a la luz y siendo mujer como que costaba mucho expresarlo".

Además, sobre cómo la veía en aquel entonces durante las grabaciones respondió: "Nos divertíamos mucho en las escenas y había un lado de ella en el que yo sentía que no estaba tan contenta, pero nunca le pregunté qué le pasaba y me quedé en la superficie de que se había ido por otro trabajo”.

Y continuó sincera: "Después pude conectar con ella desde su sentir, realmente llegamos a que estaba incómoda, angustiada y le pedí perdón porque quizás no tuvo la confianza para contármelo. No supe contenerla, pero sí la acompañé desde mi lugar".

Por último en diálogo con "Agarrate Catalina" por La Once Diez, la cantante y ex protagonista de "Casi Ángeles" habló de lo que tuvo que atravesar Calu tras hacer pública su denuncia: "Es un proceso muy profundo el que atravesó Calu. También es como que hablás y no te creen nada, entonces tenés que tener una entereza para enfrentarlo”.