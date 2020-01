Roberto Piazza vive uno de los mejores momentos en la historia de su carrera de diseñador. Reconocido como una de las firmas más prestigiosas en el país, busca expandir sus negocios y ganar renombre en Europa.

Mientras intenta consagrarse en el viejo continente, el exitoso creador, que supo vestir a figuras como Moria Casan y Susana Giménez, se confesó a corazón abierto en el piso del Run Run del Espectáculo por Crónica HD.

Con su libro biográfico ya en las librerías, Piazza mostró una faceta poco abordada de su vida personal, su relación con las drogas. Para sorpresa de los conductores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, el modista reconoció: "Detesto la cocaína".

"La gente común nos idealiza (a los famosos). Soy una especie de ícono extraño pero soy nada que ver a lo que muchos piensan. Algunas personas que me odian me dicen falopero, drogadicto, pero no consumo, tampoco tomo alcohol", confió.

.

Sin embargo confesó: "Probé de todo, pero nunca tuve excesos". Según contó el artista, solo toma alcohol en "en alguna joda o en un boliche". "Soy un embole, parco, distante, me suelto con una birra", dijo.

"Nunca tuve excesos con las drogas. Probé de todo, pero hoy no consumo, solo ansiolíticos para dormir, recetados", aclaró y también comentó: "Me aburre salir en Buenos Aires".

La eterna pelea con Mirtha Legrand

La guerra entre Roberto Piazza con Mirtha Legrand es casi tan legendaria como ellos pero todavía no ha pasado sufiente agua debajo del puente. A casi una década del episodio que desató el conflicto, el diseñador no la perdona.

"A mi nunca me llamó por teléfono. Las disculpas las pidió dos o tres veces en la tele a la comunidad homosexual, pero a mí no me llamó como me llamaba todos los días para pedirme un vestido", reclamó.

La conductora había lanzado una polémica pregunta sobre la paternidad homesexual hacia Piazza durante uno de sus almuerzos que despertó fuertes críticas por parte de los televidentes. A cumplirse diez años del hecho, el diseñador manifestó: "Me juré no volverla a saludar".

Roberto Piazza en Crónica HD (Carlos Ventura/Crónica).

Para cerrar la grieta entre ambos, el artista envió una carta a la "Chiqui", pero en un evento en que coincidieron ella le respondió: "No hables más mal de mí", recordó a través de la pantalla de Crónica HD.

"Hace un año y medio le mandé una carta muy linda. A los dos meses me la crucé en un evento de la Cruz Roja y yo, políticamente correcto, me acerqué a saludarla. Le pregunté por el regalo, me dijo que tenía la carta en la mesa de luz", relató.

Y luego completó: "Ella me dijo: 'Roberto no hables más mal de mi', me defraudó. Le mandé la carta para cerrar este mito histórico de la guerra entre nosotros y respondió con una cosa muy despótica".

"En ese momento le di un beso y juré por dentro mío que nunca más en mi vida la voy a saludar", confesó.