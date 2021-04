Luego de vivir un tiempo en España, Roberto Piazza debió regresar a la Argentina por unas constantes dolencias en su cuerpo producto de numerosas caídas y fue derivado al Sanatorio La Trinidad donde quedó internado en terapia intensiva.

El reconocido diseñador de 61 años fue intervenido por una angioplastía coronaria ya que tenía obstrucciones en las arterias del corazón. Tras algunos días internados, este domingo Piazza recibió el alta médica, pero continúa con la recuperación desde su casa.

.

"Hola. Dándome el alta hoy en Sanatorio La Trinidad. Feliz, rumbo a casa a seguir la vida a full. Gracias, ¡los quiero a todos!", celebró el modisto en una publicación en sus redes donde se lo ve en silla de ruedas abandonando la clínica y acompañado de su pareja Walter Vázquez.

El clip compartido en Instagram alcanzó las 16 mil reproducciones y recibió cientos de comentarios de sus seguidores. "Quiero agradecer a todos los que me escribieron por redes sociales, por teléfono, etc. Me dieron el alta de algo que me pasó en Madrid, que me caí cuatro veces. Tuve un accidente muy feo que de ahí se fue agrandando”, contó en el video.

Y destacó: "Tengo esguinces por todos lados, por eso vine al hospital. Fueron días de dolor mortal. Cuando ingreso me encuentran que tengo el corazón con agujeritos. Dos de las arterias estaban totalmente tapadas, por ende de pedo estoy hablando con ustedes hoy. Me operaron al toque y el corazón está nuevo, con todos los cuidados que esto respecta”.

Además detalló su delicado cuadro: "No puedo caminar, estoy casi inmovilizado y con grandes dolores; la mano derecha no puedo ni moverla". De todas formas el diseñador se mostró optimista, esperanzado y agradecido: "Estoy bien, contento. Gracias a Walter que estuvo conmigo hasta ahora. Nos vamos para casa. Estoy muy cansado y tengo mucha hambre".