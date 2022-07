Roberto Piazza es uno de los personajes más excéntricos y queridos del mundo del espectáculo. A lo largo de su vida ha pasado por miles de situaciones, desde las más emotivas, hasta algunas trágicas. Sin embargo, ha logrado salir de diferentes problemas y siempre alienta a sus seguidores y otras personas a sobreponerse a las adversidades. Ahora, estuvo en el programa de Leandro Rud y en una charla intima habló de todo.

La entrevista en “La Noche” inició con Piazza hablando de algunas cuestiones. Rud, conductor del ciclo que se transmite por C5N, explicó a los televidentes que Roberto sufrió una fuerte situación de violencia sexual en su familia. Uno de sus hermanos violó a su hijo (nieto de Piazza) y él salió a ayudarlo. “Lo incorporé, lo ayudé a salir de la penumbra. Hice que lo separen de su padre, que este no pueda acercarse a el”, relató el diseñador.

Roberto Piazza y su intento de suicidio

"A los 28 tuve un intento de suicidio porque me separé y yo estaba solo en Buenos Aires. En un departamentito de 2×2 recibía a todas las famosas ahí”, inició en su relato. Luego, comentó: “Mi intento de suicidio fue por un hombre francés que conocí en tres días. Me enamoré perdidamente, pero después me di cuenta que era una fantasía. Un día se “piró”, se fue y a mi se me vino el mundo abajo. Llamé a mi psiquiatra diciéndole que me quería matar y un día tome un litro de licor de menta, me puse bien en pedo y tome varias cajas de ansiolíticos. La mucama me descubrió y me salvaron".

Como si fuera poco, Roberto también reveló que tuvo un segundo intento que se desprende del mismo motivo: “Intenté suicidarme con gas cerrando todas las ventanas pero no pude. Sentí que Dios no quería que yo me muera y yo escuchaba una voz que decía: “Vos no estas para morirte. Estás para cosas más importantes”. Yo lo escuchaba”. "¿Cómo salió? Hacía psiquiatra y psicóloga sin medicación, son anti medicación. Atendía a la gente llorando mucho durante 8 meses, hasta que se fue diluyendo y la vorágine del mundo me ayudó a salir. Seguí con mi vida”, agregó.

Roberto Piazza y su pelea con Mirtha Legrand

Pese a haber sido muy unido a la conductora, la relación comenzó a perderse cuando en uno de sus almuerzos, ella le hizo una indignante pregunta. En aquella oportunidad, Mirtha le preguntó “si al ser gay, habría posibilidad de que sea violador”. Leandro se metió en esta “disputa” y le consulto por la relación con la Diva.

“Con Mirtha me peleé por la pregunta que me hizo de si yo podría ser violador por ser homosexual. Eso fue un despelote y le dejé de hablar. Me llamó y hablamos en fiestas, pero nunca me invitó a sus almuerzos. No me enojé con ella ese día, después pasaron otras cosas y se comportó muy mal. El problema se dio en un desfile, no por su pregunta en el almuerzo. Su pregunta afectó a miles de personas que sufrieron cosas así“, reveló. Además, aseguró que le gustaría volver a los famosos almuerzos: “Me gustaría ir a lo de Juanita (Viale) para aclarar cómo fue la situación”.

La libertad sexual de Roberto Piazza

Pese a estar en pareja, desde hace años, Piazza reveló que con su marido mantienen una relación abierta: “Uno va madurando, yo milité por el matrimonio igualitario y fui el primero en casarme en Argentina. No soy militante político. Estoy con mi pareja hace 22 años y me dio una estabilidad bastante fuerte. No es fácil, pero llegamos a una conclusión de que somos dos y no uno. Somos totalmente liberales, es libre el sexo. Si no no durás y más siendo gay“, contó.

Luego, agregó: “Eso es todo hablado y cuando salimos al exterior vamos juntos o hablamos a donde va cada uno. Después nos contamos lo que cada uno hizo, está blanqueado. Tratamos de no involucrarnos (sentimentalmente) con otra persona. Madrid es la capital Gay del mundo y viajamos mucho. Soy virgen de mujeres, nunca estuve con una mujer. No me atrae nada sexual. No tengo ningún tipo de atracción ni en pedo, pero para mí no es traumático”.

Al ser una personalidad importante en el espectáculo argentino, esto podría traerle un poco de vértigo a su pareja, pero aseguró que esto no es así. “Se lleva bien con mi fama, jodemos mucho y ya es una simbiosis. Somos amigos de nuestras clientas, ahora vamos a hacer un show en Café la Humedad, un show homenaje a Cacho Castaña”.

El sueño pendiente de Roberto Piazza

Si bien vivió las mil y una, Roberto reveló que aún le gustaría regresar a la actuación. “Me gustaría volver a hacer teatro en toda la vida, pero ahora que me recupere, tuve una lesión en la que me desgarre y me gustaría volver a hacer todo lo que hice de nuevo, pero con otra mentalidad“, aseguró.

El video de las declaraciones de Roberto Piazza