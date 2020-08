A nueve meses de haber sellado su amor en el altar, Roberto García Moritán recordó cómo logró conquistar a Pampita y reveló: "Conectamos desde otro lugar que no tiene nada que ver ni con la piel ni con el aspecto".

Según el relato del empresario, su interés por la modelo comenzó en medio de agendas ocupadas en viajes para ambos, pero eso no impidió que empezaran una relación a la distancia.

.

"Yo estaba yendo a Rosario y se me cruzó Pampita en mis pensamientos, le conté lo que me había pasado a mi socio, Marcos, y él me dijo que la llamara. Yo busqué un intermediario, que es una amiga en común, y cuando hablé con ella, me dijo 'Bueno, dejame chequear', y al rato me dijo: 'Sos un candidato'”, contó Moritán en entrevista con revista Gente.

Pero tras su paso por Santa Fe, el empresario gastronómico viajó a Perú, mientras que la conductora de " Pampita Online" se encontraba en Ibiza. "Por un mes desde ese momento hasta que volviera no nos íbamos a poder ver", recordó.

Sin embargo se animó a escribirle y así empezaron a profundizar su vínculo. "Esa posibilidad de conocernos más allá de lo físico fue fantástica porque no teníamos la posibilidad de tomar un café ni de mirarnos a los ojos, era 100 por ciento tratar de contar y describir cómo éramos, tratar de compartir ideas y sueños”, manifestó.

Los tortolitos felices en sus vacaciones.

En ese sentido remarcó: "Eso nos permitió entender y medirnos desde un lugar mucho más maduro y racional. Y la realidad es que nos dimos cuenta de qué teníamos muchos proyectos en común, de que éramos muy parecidos y eso hizo que se acortaran mucho los caminos".

"Sí, nos casamos muy rápido, es que desde el primer momento en que nos vimos no nos pudimos separar. Pero también es verdad que nosotros ya sabíamos que habíamos pasado todos los filtros, éramos el uno para el otro. Después todo el camino fue muy fácil", reconoció.

Además relató que su primer encuentro en persona fue el 29 de julio del año pasado en un lugar en el que le cocinó "lejos de curiosos".