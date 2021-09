Roberto García Moritán decidió lanzarse a la política en un momento clave en su vida. Mientras disfruta de las primeras semanas de Ana, la hija que tuvo con Pampita, disfruta la campaña en la se postuló como precandidato a legislador porteño por la lista de Ricardo López Murphy.

Parte de su agitada agenda incluye una serie de entrevistas, por lo que pasó por Crónica HD para brindar su testimonio. Obviamente, uno de los temas para abarcar fue su relación con la conductora de “Pampita Online”, con quien está casado desde 2019.

.

Durante el reportaje con Diego Moranzoni en “Crónicas 20.21”, se refirió a la charla previa que mantuvo con la jurado de “ShowMatch: La Academia” antes de presentar su candidatura. A poco más de una semana para PASO, expresó: “Estas cosas se hablan, soy parte de su vida. Se habló porque iba a ser un lugar de exposición mayor no solo en términos de medios, sino también a ‘golpes’, algo que antes no pasaba”.

“Fui papá hace un mes y monedas. Locos de amor estamos. No sabés lo que es”, expresó con una sonrisa en la cara al referirse sobre la llegada de su primera hija junto a Pampita. Además, tiene otros dos hijos producto de su relación con Milagros Brito llamados Santino (15) y Delfina (13).

Por último, reveló los motivos que lo llevaron a saltar de su ONG al mundo de la política: “¿Cómo no me voy a meter? La Argentina está pidiendo a gritos que nos metamos. Necesita que nos metamos. Entonces, me parecía que era el momento. Hoy, ahora, es el momento”, sentenció con seguridad.

El domingo 12 de septiembre tendrán lugar las elecciones Primarias, Obligatorias, Simultáneas y Abiertas y él buscará un lugar como legislador en la lista de Ricardo López Murphy, aunque primero deberán vencer en la interna de Juntos por el Cambio.