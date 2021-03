En la dulce espera de su primera hija, Pampita y Roberto García Moritán disfrutan de su intenso romance que comenzó en 2019. Desde entonces la pareja comparte cada momento junto a sus hijos y se muestran muy enamorados.

Sin embargo, los comienzos del romance no fueron tan sencillos ya que todo se mantuvo en total privacidad y a través de las redes sociales. En ese sentido, el empresario gastronómico recordó el primer contacto que tuvo con la modelo. "Yo estaba yendo para Rosario por laburo y a las pocas horas me apareció una solicitud de amistad en Instagram desde su cuenta privada", comentó en el ciclo radial "Un día perfecto" por La Metro 95.1.

Consultado sobre si la aceptó al instante o prefirió esperar un tiempo, confesó: "No quería pasar por langa, lo que yo no quería era pasar por desesperado. Me tomé dos horitas en aceptarla, no mucho más. Dos horas que las sufrí".

"Paso algo que creo que fue interesante, que nos conocidos desde otro lugar. Y no hablo de la tecnologia, sino desde otro lugar sin contacto físico, solamente el de la conversación desde los sueños, desde la charla, de tratar de ver cuáles eran los puntos que nos conectaban y se dio muy fácil", continuó seguro. Y acotó: "El primer dia que estuvimos juntos fue como si hubieramos conocido de toda la vida".

Además, explicó por qué se le hizo tan sencillo conocerla y avanzar en la relación. "Ella es muy humana, es muy simple, es una chica del interior, con muchos valores y muy familiera. Desde el primer momento que nos vimos no hubo careteo, de hecho nos vimos la primera vez y al día siguiente la dejé en el laburo y le dije 'te paso a buscar cuando salgas'", aseguró sobre la rápida confianza que pudieron cosechar como pareja.

Por último, contó por qué decidieron mantenerlo oculto durante los primeros meses. "Ella me aclaró al principio que si esto se hacía público iba a contaminar mucho la relación. Le tuve mucho respeto a lo que ella me pidió, mi grupo más grande de amigos se enteró en mi despedida de soltero", concluyó.