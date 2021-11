Pampita y Roberto García Moritán están próximos a cumplir dos años de casados y cinco meses como padres de la pequeña Ana, su primera hija juntos que se sumó a la gran familia ensamblada que formaron.

En esta ocasión, en el programa "Mañanísima", Carmen Barbieri le preguntó a García Moritán sobre el rol de Benjamín Vicuña y el integrante de Juntos Por el Cambio declaró cordialmente: "No voy a hablar de él, no me corresponde. Voy a repetir lo de siempre y es que para mí él es un tipazo".

Luego, el empresario habló de su matrimonio anterior y explicó: “Yo soy muy amigo de Milagros Brito, mi ex mujer, e incluso hemos pasado año nuevo juntos. Lo más importante de nuestras vidas son nuestros hijos. ¿Cómo me voy a llevar mal?”.

La cena que Benjamín Vicuña compartió con los amigos de Roberto García Moritán.

Evidentemente todos los adultos involucrados piensan de la misma manera, ya que unos meses atrás García Moritán invitó al padre de Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña a jugar un partido de fútbol con sus amigos y luego salieron a la luz las fotos de una cena grupal que sorprendieron a muchos.

