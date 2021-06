Roberto García Moritán se convertirá en padre por tercera vez tras el nacimiento de su hija con Pampita. Próximo a la llegada de la bebé, el empresario gastronómico contó cómo se siente y cómo es su vida con la modelo mientras ella transita el octavo mes de embarazo.

"Cuando puedo, me encanta ir a buscarla, porque si no la cuido ahora que está de ocho meses de embarazo... Es el momento de estar cerca, dedicarle el tiempo que pueda. Yo trabajo mucho, me levanto muy temprano y vuelvo muy tarde, entonces cuando me hago un agujero y la puedo ir a buscar o le puedo hacer un mimo, se lo hago, porque en definitiva de eso se trata nuestra relación, de los detalles", sostuvo en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana".

Mientras que al ser consultado por su familia ensamblada, dijo con seguridad: "Se dio fácil. Yo también pensé que al principio iba a ser complicado. Los chicos de ella son divinos. Ahora vamos a tener que cambiar muchas cuestiones, estamos pensando en comprar una van porque ahora viene la séptima".

"De noche tratamos de comer juntos siempre. Mis chicos vienen todos los fines de semana y tratamos de disfrutar ese momento", continuó el marido de la modelo de 43 años.

A su vez, reveló que la ex de Benjamín Vicuña es muy estricta con la rutina de sus hijos. Al respecto advirtió: "Los chicos 20.30 ya se acuestan. Es muy organizada la vida de los chicos de Caro. Los míos son adolescentes, entonces estamos en un momento en que todo se tiene que negociar, es un aprendizaje continuo".

¿Cómo será el reality de Pampita?

Desde hace algunos meses se supo que la jurado de "ShowMatch" realizará un reality para que sus seguidores conozcan cómo es su intimidad. Pero a la hora de saber cuál sera la participación de Moritán, este indicó: "Lo mío son temas muy puntuales y algo muy cuidado, espero. Yo creí que iba a poder ver algo, pero me dijeron que había dos capítulos que ya estaban cerrados y creo que aparezco en pijama".

Por otro lado, el esposo de Pampita se refirió a la visibilidad del parto de su hija en el ciclo televisivo. "Creo que el reality tiene que ver con pequeños gestos, no me imagino una situación que muestren demasiado. Por ahí se muestra alguna imagen, pero no lo sé. No creo que todo el parto sea filmado", explicó. Fue en ese entonces cuando se sinceró sobre la exposición que recibe: "Cuando empecé esta nueva familia con Caro yo hice un montón de concesiones, gané en algunos terrenos y en otros tuve que ceder, y en estas cuestiones yo me rindo un poco. Esta es una, que mi vida se vuelva pública".

Por último, le preguntaron por el nombre de la beba y Moritán fue contundente: "Hay una lista corta, pero no está definida, todavía está abierta. Votamos nosotros dos y los chicos, pero nuestro voto vale triple".

