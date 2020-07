@RFilighera

Compañero de ruta en el plano laboral y hermano del alma en la vida. Así fue la relación profesional y de amistad que entabló el célebre conductor con el actor. Tanto en la radio, como en la televisión, esa sociedad marcó niveles de enorme jerarquía, como otras sociedades artísticas en ese reducto, en la época de oro y que de la mano de Luis Sandrini, con su gran personaje Felipe y el acompañamiento de Juan Carlos Thorry, brindaron entretenimiento, emoción y mucha sensibilidad.

Y de esta manera, Altavista-Riverito también marcaron camino en ese derrotero radial que, desde los mediodías hasta las 17, hacía las delicias de una gran audiencia durante muchos años, que se informaba, se divertía y en la que se contaba, además, con la presencia de importantes columnistas. Recordamos, como si fuera el día de hoy, verlo (en oportunidad de realizarle una nota) a Juan Carlos Altavista, con su infaltable sombrero, acompañado de su guionista Roberto Peregrino Salcedo y el “comandante” de las acciones, Riverito, en los estudios de Radio El Mundo, en su sede ubicada en ese entonces en Cangallo (hoy Perón), a metros de la calle Florida.

“Hemos estado años en radio y televisión, pero no tengo dudas de que con Juan Carlos hemos sido más amigos que compañeros de trabajo”, le dijo Riverito a DiarioShow.com sobre aquella relación que sigue marcando su vida, a través de los recuerdos y aquellas postales inolvidables del popular actor argentino. Expuso, luego, que “nos conocimos en un momento particular de mi carrera. Yo me encontraba, por ese entonces, participando de varios ciclos informativos en el ámbito radial y también llevaba a cabo locución comercial. Entonces, a partir de mi colaboración periodística en el programa que Altavista llevaba a cabo en Radio El Mundo, generamos un vínculo que nos acompañó de por vida. Realmente, se trató de una amistad muy bella y que se extendió también al plano familiar, ya que siego teniendo contactos con su esposa Raquel y sus hijos; realmente, se trató de un amigo tan potente que cada vez que hablo de él no puedo evitar que se me escape alguna lágrima”.

Recordó Riverito que junto a Mingo recorrió varias emisoras, entre ellas Radio Colonia, propiedad por ese entonces de Héctor Ricardo García y cuyo programa, antes de ser emitido desde Uruguay, se grababa en una oficina de la redacción del diario Crónica, en Azopardo y Garay. “A esto le sumo la actividad que tuvimos en Canal 11 en el ciclo ‘Súper Mingo’, en el que hacía una suerte de partenaire para Juan Carlos, en que oficiaba de acompañante y en el remate de varias de las situaciones que narraba su personaje, el inimitable Minguito”.

En la legendaria redacción de Crónica, jugando a ser periodista.

Una y otra vez, el legendario locutor y animador puntualizó las bondades humanas de Altavista: “No me voy a cansar de reiterarlo, pero se trataba de un personaje entrañable como persona y actor, alguien que nos sigue marcando con su ejemplo de persona cabal”. Ante nuestra consulta, Riverito también se refirió a las dificultades que debió sortear durante la dictadura militar, en la que había engrosado la lista de artistas prohibidos en los diferentes medios de comunicación. “Altavista tenía un humor que se desarrollaba en pleno estado de libertad, y por esos años la presión en todo orden era mucha, a tal punto que te obligaban a autocontrolarte muchísimo”. Finalmente, destacó que Altavista “es y seguirá siendo inolvidable. Forma parte de la pléyade de esos intérpretes insertados en el sentimiento y en el corazón del pueblo”.