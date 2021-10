Hace más de seis meses, la familia Sarkany atravesaba un momento durísimo después del fallecimiento de Sofía, la hija mayor de Ricky, y su esposa, Graciela Pappini. La joven diseñadora murió de cáncer de útero en una clínica de Miami a una semana de ser mamá de su primer hijo Félix, fruto de su relación con Tomás Allende.

En el marco del America Business Forum en Uruguay, el reconocido creador de zapatos se recordó a su primogénita Sofía: “La vida me puso en un momento en donde tuve que aprender la maravillosa genialidad que tienen los hijos, a los cuales uno trata de educar, de hacerles llegar a una vida que uno quisiera que tengan cuando ellos hacen su propia vida como ellos quieren tenerla".

"Tuve el privilegio de aprender de una de mis hijas y de vivir con ella, disfrutar más de 30 años entendiendo la genialidad que tenía después. Si está en algún lugar, estará sonriendo, porque le dije que era mi debilidad”, expresó sobre la fallecida diseñadora.

El diseñador conmemoró a su fallecida hija Sofía.

En ese sentido, Sarkany se refirió a los duros días que atravesó después de su muerte: "Estuve un mes en mi casa sin salir pensando si tenía huevos para tirarme por la ventana. Cosa que no hice claramente hasta que un día un amigo me dijo por favor salgamos a caminar y salimos a caminar podíamos elegir a la derecha o a la izquierda. Mientras caminábamos vi un muchacho y un señor que me pareció que era Guillermo Francella y de pronto siento un 'Rickyyyy' y era Gustavo Yankelevich".

"Acá me mandaron. Tengo más de 70 años, me llamó mi hijo para salir a caminar y empezamos a caminar... De repente empezamos a compartir ciertas historias que vivimos los dos. Nunca imaginé que pasaría", relató el diseñador sobre el encuentro que tuvo con el papá de Romina Yan.

La joven diseñadora dejó este mundo rodeada de toda su familia en Miami.

Después, Ricky contó cómo fue el paso a la eternidad de la joven de 30 años: "Recuerdo que cuando Sofía estaba intubada mis hijas con sus maridos fueron a verla y la presión empezó a bajar. Le daban besos, le ponían canciones, hasta que en un momento salieron. Me dijeron fue hermoso, maravilloso... Había fallecido. Yo sé que donde esté va a querer vernos felices.

Y concluyó al compartir una sincera reflexión: "La vida continúa, tenemos que tener la risa contagiosa que tenía ella y valorar todo. Se fue con una sonrisa porque nunca dejó de sonreír. Cuando le diagnosticaron la enfermedad mantuvo la sonrisa. Disfrutamos de cada instante hasta último momento".

¡Mirá el conmovedor relato de Ricky Sarkany sobre la muerte de su hija Sofía!