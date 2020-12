En enero de 2020 se confirmó que Stefi Roitman estaba saliendo con Ricky Montaner. Llegó la pandemia y como su romance se afianzaba, la joven se fue pasar la cuarentena en la gran mansión familiar en Miami. Hace algunos meses se comprometieron y Ricky contó como están los preparativos de la boda.

El artista, parte del dúo "Mau y Ricky" reveló que están organizando una mega fiesta, pero que por culpa de la pandemia, aún no tienen fecha confirmada. En una entrevista con "La Peña de Morfi", expresó en tono romántico: "No me importa dónde o cómo sea la boda, con tal de que ella esté ahí parada".

Sin embargo, es Roitman la que se encuentra preparando todo: "Tiene pensado específicamente lo que le gustaría hacer. Estamos organizando todo para que la boda sea literalmente la noche de sus sueños, así que con eso nos vamos a tomar un tiempito más".

También expresó su deseo de que se erradique el Covid-19 para festejar con libertad: "Yo a esta altura sólo espero que, por lo menos, podamos casarnos sin máscaras, sin guantes y que la foto vaya a ser la más bonita".

Finalmente se refirió a que aunque no se hayan casado, Stefi ya es una Montaner más: "Ella ha sido importante para la familia. Como mi papá dijo, no hay que forzar a Stef para que sea parte de la familia. Ya era parte de la familia antes de yo conocerla. Estábamos simplemente esperando encontrarnos y no solo el vínculo es conmigo sino con todos los integrantes de la familia. Ella es super cercana a todos".

Hace unos días, en otra nota le consultaron por los conflictos que se presentaban para la planificación a lo que Ricky respondió: “No queremos estar lidiando con cosas como, ‘no pudo viajar tal’ o ‘no se puede hacer una boda tan grande’. Nos lo tomamos con calma, y mientras vamos armando lo que se puede, viendo distintas posibilidades de lugares y llevándolo a cabo poco a poco. Esperamos poder tener pronto noticias de cuándo será”.

“Estoy muy enamorado, pero todavía no hay fecha de casamiento. Estamos viendo que baje un poquito lo de la pandemia, porque ella quiere que toda la gente que ama esté ahí, y yo quiero hacerle realidad ese sueño”, se ilusionó.

