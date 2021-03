Ricky Maravilla sorprendió a todos al revelar que ya recibió la primera dosis de la vacuna rusa, Sputnik-V, ya que tiene 75 años de edad e integra la población de riesgo.

En diálogo con Juan Etchegoyen durante un Mitre Live, el reconocido artista contó la buena noticia: “Ya hace una semana me colocaron la primera dosis de la vacuna Sputnik y del 25 al 28 de marzo tengo que ir para que me apliquen la segunda dosis“.

El compositor argentino de música tropical se vacunó con la Sputnik-V.

Maravilla indicó cómo fue todo el proceso para recibir la dósis contra el covid: “Ni lerdo ni perezoso inmediatamente me trasladé al hospital y me atendieron perfectamente. Hice la cola como corresponde, un ciudadano más y que respeto a la gente. Ya me anotaron, me pusieron la vacuna, me dejaron veinte minutos a ver que reacción tenía y todo bien gracias a Dios“.

Ante la consulta sobre el escandaloso vacunatorio VIP, el cantante se limitó: “No quiero opinar porque no conozco bien las circunstancias. Hubo muchos comentarios en los medios de distintas índoles. Realmente no comprendí bien el tema. Hubo gente que se fue a Estados Unidos a vacunarse“.

