" La Voz Argentina" comenzó la etapa de eliminaciones, por lo que las primeras batallas tienen gran atención por parte de los televidentes. El número de participantes se achica noche a noche, por lo que los cantantes buscan demostrarle a su coach que pueden destacarse en las instancias decisivas.

La emisión del martes comenzó con el equipo de Mau y RIcky como protagonistas, ya que hubo un duelo entre Melibea Mauriz y Cecilia Mirabile, quienes interpretaron "Diamonds" de Rihanna. Si bien el dúo optó por quedarse con la segunda mencionada, tuvieron un divertido momento en las devoluciones.

.

La ganadora de la batalla en "La Voz Argentina" es llamada "Beba" habitualmente, por lo que no reaccionó al ser mencionada por su nombre por Lali Espósito. Allí la actriz y Marley aclararon que a ellos les sucede lo mismo ya que son conocidos por apodos y/o apellidos. "Me pasa con el Mariana, ¿la gente sabe que me llamo Mariana? Es rarísimo", explicó la artista.

Lali Espósito, cuestionada por Ricardo Montaner.

"Yo pensaba que te llamabas Lali, qué desilusión", acotó por su parte Ricardo Montaner. Sin embargo, el cantautor se sinceró segundos después que su nombre real es Héctor Eduardo, aunque saltó a la fama de otra manera.

" La Voz Argentina" avanza y los jurados van apuntalando sus equipos, ya que las batallas ponen a prueba a sus participantes, aunque dejan una puerta abierta para que haya robos por parte de los otros coaches.