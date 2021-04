Este viernes Ricardo Iorio fue absuelto en el marco de la causa en la que estaba acusado de amenazar con un arma a una persona, durante un incidente ocurrido a principios de 2018 en Sierra de la Ventana. El fallo fue dado a conocer por la titular del Juzgado en lo Correccional Nº 4, María Laura Pinto, quien llevó adelante el juicio oral.

Durante los alegatos el abogado Valentín Fernández había reclamado una pena de un año y medio de prisión en suspenso para el ex líder de "Almafuerte", mientras que el doctor Juan Ignacio Vitalini consideró que no había delito y, por ende, debía absolverse a Iorio. El juicio tuvo la particularidad de no contar con la participación de un fiscal, ya que el Ministerio Público analizó lo ocurrido y desistió de llevar adelante una acusación contra el músico.

.

El hecho que le imputaban se produjo el 26 de enero de 2018, sobre las 19. Iorio ingresó con su camioneta en la estación de servicio de la ciudad bonaerense y protagonizó una discusión con un joven y su padre, de apellido Isea, porque aparentemente hizo una maniobra brusca y casi choca la moto en la que estaba el chico.

La acusación sostenía que el músico habría exhibido un arma de fuego y los amenazó, para finalmente retirarse del lugar. En el fallo se indica que, a partir de los testimonios y filmaciones del episodio, no se probó que Iorio haya llevado adelante la conducta atribuida por los demandantes.