A muchas personas el momento que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus los conecta con la reflexión y la visión introspectiva. Mirar hacia adentro y observar lo que le pasa a quien está lado es inevitable. La mirada sobre cómo nos afecta y qué pasará el esperado "día después", también. En esa sintonía, Ricardo Darín abrió las puertas de su casa y, desde su biblioteca, conversó con "Lo de Évole", un medio español en el que compartió su cruda visión sobre lo que está sucediendo a nivel global.

"No soy muy optimista, pero trato de ser positivo, aunque es difícil mencionar algo bueno porque hay mucha gente que está sufriendo mucho", dijo cuando le pidieron que mencionara lo positivo que puede rescatar de la pandemia.

Sin embargo, Darín señaló como "punto positivo" que este panorama puede servir "para ponerse en el lugar de los demás, para entender quiénes somos y qué cosas queremos cambiar". "En España suele decirse algo que yo siempre uso, que es 'cuando llueve, nos mojamos todos'. Y ahora nos estamos mojando todos", indicó.

El protagonista de "El secreto de sus ojos" fue enfático al enumerar las actitudes que últimamente lo sacan de quicio. "Me perturba la estupidez en general: la de cometer errores que cuestan vidas, la de los necios que se distraen con teorías conspirativas y que no detectemos lo que está ocurriendo. Porque lo cierto es que todos estamos metidos en la misma sopa y lo que tenemos que hacer es resolver día a día", aseguró.

Y agregó que también lo inquieta "no poder ayudar más". Supercrítico, apuntó contra quienes están sacando provecho económico de la crisis sanitaria. Y fue desolador con su pronóstico: "Hay una profunda desigualdad en el mundo y la vamos a ver de una forma muy dolorosa. Hay mucha gente que no va a cambiar. En este momento, aunque no lo podamos creer, hay gente que se está haciendo multimillonaria por el coronavirus. Cuesta creerlo, pero es así", insistió.

Darín además señaló que lo que ocurre deja al descubierto los hilos del sistema capitalista y sus falsas necesidades y anhelos: "Nos pasamos la vida anhelando estupideces. Consumimos cosas que no necesitamos. Leí que la economía del mundo está temblando porque estamos comprando solamente lo que necesitamos".

Y agregó: "Dependemos de la generosidad del que tira una mano, del que te cuenta un chiste, del que te hace sonreír un rato, del que te hace escuchar un tema musical que lo conmovió o del que tenga una reflexión que sea iluminada", dijo hacia el final. Y sintetizó este momento como "un gran golpe al ego". Y redondeó contundente: "Toda vez que luchamos contra el ego estamos haciendo algo bueno, porque es nuestro monstruo interno".

De copas

Darín también recordó una incómoda situación que vivió en una oportunidad en el Festival de Cannes y que, gracias a la inesperada aparición de Brad Pitt, logró sortear. Contó que en medio del prestigioso festival de cine francés se lo cruzó a Oliver Stone, director de reconocidas películas como "Pelotón" y "JFK".

"Se acercó y con un pedo infernal y lo noté un poco confianzudo porque casi me usa de bastón para apoyarse en mí". Según su testimonio, el norteamericano lo agarró del hombro para no perder el equilibrio, como si fuera un bastón. Él y su esposa, Florencia Bas, no pudieron evitar las risas en ese momento tan bizarro, que para su agrado se cortó cuando hizo su ingreso al salón Brad Pitt.

La atención de todos los presentes se centró en el famoso actor y la multitud permitió que Ricardo Darín se alejara un poco de Oliver Stone. Como es su costumbre, Ricardo tiene un excelente sentido del humor y transforma lo incómodo en una anécdota de color.