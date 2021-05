En el marco de la campaña de vacunación integral contra el coronavirus en el país, Ricardo Darín recibió la primera dosis de la Sputnik V en La Rural y reveló cómo se sintió al ser inmunizado a los 64 años.

Fue en "Intrusos" que mostraron una imagen del actor esperando para recibir su vacuna, pero unas horas después, Darín habló con Fabián Doman en su programa de Radio La Red: “Me vacuné hoy a la mañana y la verdad, bárbaro. Fue fantástico, muy bien organizado, la gente toda divina, muy amable, fue perfecto. Cuando te anotás, te dan a elegir, y elegí la Rural porque me queda cerca y además porque un amigo se vacunó ahí y me dijo que la organización era perfecta, así que fui para ahí”

“Más allá de las boludeces a las que estoy acostumbrado, estoy bien. Le hice caso a mi médica de cabecera, que me dijo que me cubriera con unos paracetamol por algún posible pico de fiebre”, explicó sobre las recomendaciones profesionales que recibió.

Darín recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Además, el actor se refirió a las emociones encontradas a las que se enfrentó: “Contento no es un término que utilizaría. Por supuesto que siento un alivio por mi familia, que se empieza a preocupar por uno. No hay que bajar la guardia, hay que seguir con todos los protocolos, pero lo que me preguntaba cuando me asignaron el turno es cuál es el porcentual de gente que ya está vacunada, que lo necesitaría antes que yo. Es una pregunta obligada, por una cuestión ética, que te tenés que hacer. Me tranquilizaron algunos con los que hablé que la vacunación se está acelerando. Me preocupa el entorno, porque acá nadie se salva solo”.

“Da un poco de alivio porque yo estoy encaminado a un trabajo donde voy a estar rodeado de muchas personas. Vamos a empezar un rodaje muy pronto y es un atmósfera en la que convivís con más de 80, 100 personas por día. Eso, sumado a que tuve unos cambios en mi salud con el tema de la hipertensión, se aceleraba un poco las líneas a la zona de riesgo, entonces había mucha gente preocupada. Yo confieso que no estuve preocupado porque nunca me descuidé”, cerró sobre sus proyectos laborales.