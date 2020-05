Fue tema de la semana: el viaje que hizo Susana Giménez a su mansión en Punta del Este en medio de la pandemia por el coronavirus y el accidente doméstico que sufrió allí, provocándole la luxación del codo izquierdo.

Con este panorama, su amigo Ricardo Darín no pudo evitar que le preguntaran su opinión: "Qué puedo decir yo sobre Susana, más allá de que la quiero y que lamento lo que le pasó. Lo único que puedo decir es que detesto un poco la cantidad de boludos que deben de estar contentos porque tuvo un accidente. Pero todo llegaà La adoro y la adoraré hasta el final de mis días".

Y agregó en "Código Sily" por radio Pop: "Yo a veces le aviso, le digo algo, me parece esto o lo otro, pero también estoy dispuesto, a esta altura de mi vida, a respetar lo que piensen los demás, aunque yo no esté de acuerdo. Es así: el afecto tiene que estar por encima de todo y está directamente relacionado con cómo fue esa persona con vos en la vida. Cómo se manejó, si fue de frente o no, si fue transparente o no".