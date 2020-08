Si bien en los primeros tiempos de la cuarentena Ricardo Darín se había mostrado comprensivo con la decisión de la Asociación Argentina de Actores, presidida por su hermana Alejandra, de considerar que la actividad de los artistas no era esencial, hoy cambió un poco su perspectiva.

En diálogo con el ciclo "La conversación", por radio La Once Diez, Darín expresó: "Yo era plenamente consciente de que la desocupación iba a ser alta. Pero cinco meses atrás, cuando suponíamos que la cuarentena estaba pautada para un tiempo más acotado, me pareció que, si teníamos que priorizar a aquellas personas que se tenían que dedicar a cuidarnos y protegernos, nuestra actividad no podía ser catalogada de esencial. Es decir, podía aguantar un poquito más".

.

Y se explayó: "Esto no significa que hoy la situación se haya convertido en lo que se convirtió y que, lamentablemente, nuestra actividad probablemente sea de las últimas en volver a entrar en actividad. Con lo cual, considero que la situación está en rojo total. Lo digo y lo sostengo: hoy es esencial para nosotros la actividad"