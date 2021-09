Vicky Xipolitakis atraviesa un momento complicado en lo que respecta al ámbito personal. Hace algunas semanas, se conoció que debía abandonar la casa en la que vive con su hijo Salvador a raíz de las complicaciones legales con Javier Naselli, su ex pareja y padre del niño en cuestión.

Lejos de acercarse una solución, la panelista de "Cortá por Lozano" debe abandonar dicho domicilio en el lapso de dos semanas. A pesar de que recibió algunos ofrecimientos para trasladarse, no coincide con su búsqueda para mudarse a uno de los barrios que pretende. Esto generó algunas dudas ya que la Justicia no le deja demasiadas opciones.

"Soy una víctima más de la Justicia pero confío que no todos los jueces son iguales”, explicó en un reportaje con Intrusos. Mientras el padre de su único hijo está en problemas legales, la ex participante de "MasterChef Celebrity” comentó: "Me encantaría irme, me siento presa en esta casa, quedamos tirados”.

Una vez que terminó la relación entre ellos, Vicky demandó a Naselli por violencia de género y la causa sigue su curso. Durante las últimas horas, hubo novedades importantes que ponen en peligro al empresario. Según lo informado por Paulo Kablan en "Flor de Equipo", hubo fallo de la Cámara de Apelación de la Ciudad de Buenos Aires que deja al borde de juicio oral al padre de Salvador.

Como si fuera poco, esto podría incluir su detención a raíz de los maltratos ejercidos sobre la modelo. "Fueron golpes, agresiones e insultos en presencia de testigos. Después él cambia la llave y la deja afuera a ella con la criatura. Ese delito tiene una pena de hasta cinco años de prisión", explicó el periodista en la pantalla de Telefe.

Kablan se mostró incrédulo del fallo que se publicó en las últimas horas, aunque esto parece beneficiar a la panelista. "Tiene que ir a juicio oral y público. Estos delitos tienen hasta cinco años de prisión y podría ir preso. La verdad que es un fallo sorpresivo", explicó con sinceridad. Por último, agregó: "Pueden volver a apelar pero ya es muy difícil. Va a ir a juicio, lo van a sentar y le puede salir caro".