Si bien la China Suárez se encontraba envuelta en el escándalo de infidelidad entre Wanda Nara y Mauro Icardi durante 2021, la actriz argentina viajó a España para el rodaje de una película y durante ese tiempo conoció a su nuevo novio, Armando Mena Navareño.

A pesar de que al prinicipio eran tan solo rumores y especulaciones que vinculaban a la ex de Benjamín Vicuña con el empresario español, el romance fue confirmado hace tan solo unos días con un fuerte posteo en Instagram.

En ese sentido, Guido Zaffora dio detalles de la primera vez que se conoció la pareja y qué fue lo que le atrajo a la actriz del español: " China Suárez conoce a Armando mediante un amigo, en una noche en Madrid. Fue en medio del escándalo. El que le presentó a Armando a la China es una persona conocida en el medio, en la Argentina".

Entonces, el periodista de "Es por ahí" destacó: "Él no sabía quién era la China. No conocía su carrera. No sabía que ella era muy famosa en la Argentina, y a ella eso le gustó. La impactó. El chico le empezó a preguntar '¿qué hacés de tu vida?'".

