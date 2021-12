Hace unos días, salió a la luz el rumor de que Silvia Süller y Diego Lagomarsino estaban saliendo. Durante un tiempo, ambos decidieron callar e incrementaron los dichos de todos los medios de espectáculo. Pero, el sábado 4 de diciembre por la tarde, los dos se cansaron de que se inventen cosas y hablaron con el "Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

Luego de que los dos hayan dado sus versiones sobre lo sucedido, Juan Etchegoyen les preguntó por los chats que habían salido a la luz. "No inventamos nada, yo nunca confirmé el romance. Yo puse la foto que a mí me llegó y también me llegó un chat en el cuál Diego le dice a Silvia, entre corazones y demás, 'sos un ser luminoso, sos cómo un sol'", comenzó diciendo el panelista.

.

Frente a esto, el periodista terminó su idea y le preguntó: "¿Vos a cualquier persona le decis que es luminosa y que es un sol entre corazones?". El perito informático comenzó a contestar, pero rápidamente fue interrumpido por la mediática y dijo: "Juan, vos siempre me escribís un montón de cosas lindas y no sos mi novio".

Finalmente, Lagomarsino no pudo contestar la inquietud del panelista por la velocidad de la charla. A pesar de esto, antes de cortar la comunicación con el "Run Run del Espectáculo" por Crónica HD le pidió a los televidentes que ayuden a la hermana de Guido Süller a recuperar su cuenta de Instagram ya que él no pudo solucionar el problema de la rubia.

La foto que arrancó el rumor de romance entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino.

Antes de su aparición, ambos aclararon que no están saliendo, sino que él quiso ayudar a la rubia en su problema informático. Además, él aclaró en todo momento que estaba al lado con su esposa y que estaban muy bien juntos.

¡Mirá el video con los chats entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino!