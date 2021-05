Días atrás, Zaira Nara recordó su polémica separación con Diego Forlán, con quien anunció su casamiento en marzo de 2011, pero en junio, un mes antes de pasar por el Registro Civil y seis antes de la fiesta, confirmó que la boda se suspendía.

"Era muy chica, entonces es como que tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y es como que no me daba cuenta, porque pensaba ‘debe ser lo correcto´. Y un día me dije ‘Pará : ¿A dónde estoy yendo? Tengo 21 años’", exclamó en su paso por "Los Mammones".

A los 21 años, Zaira iba a dar el "sí" con Forlán.

Ahora, Intrusos reveló detalles de las famosas fotos donde se la vio llorando a la hermana de Wanda Nara frente al futbolista en Miami. Desde dicho lugar, una cronista contó: "Muchos vieron esas peleas públicas".

Y recordó sobre el angustiante momento que vivió la modelo con su entonces futuro esposo. "Y Diego, justamente, lo que le decía a Zaira es que no se quería casar. Imagínense para una mujer que ya tenía todo armado, el catering y el vestido", concluyó la periodista.