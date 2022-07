El próximo 25 de julio a las 22:30 y tras el fin de "El hotel de los famosos", Marcelo Tinelli volverá a la pantalla chica con "Canta Conmigo Ahora". 100 jurados integrarán el nuevo formato de los cuales habrá importantes figuras internacionales, como Carlos Baute, Manuel Wirzt, Raúl Lavié, el Puma Rodríguez, Cristian Castro, Coti, El Bahiano y Marcela Morelo, entre otros. Sin embargo, el nombre de la China Suárez quedó fuera de la lista.

¿El motivo? trascendió que la novia de Rusherking pidió lo mismo que cobraba Pampita cuando hacía "ShowMatch: La Academia" y la producción de Marcelo Tinelli tendría un límite en el presupuesto.

Ahora, el Chato Prada reveló detalles sobre el conflicto y explicó en diálogo con Carmen Barbieri en "Mañanísima": "Cuando estás armando un programa, te acercás a uno, al otro. No puede estar todo el mundo".

.

"Si bien ella (la China) estaba interesada, creo que tenía una peli, una serie con Disney. Los tiempos no daban", aclaró. En referencia a la supuesta suma de dinero que pedía la ex de Benjamín Vicuña, cerró: "Y todo el tema de la plata, no es así".

Video relacionado: revelaron el cachet que pidió la China Suárez para " Canta conmigo ahora"