Emilia Mernes es una de las cantantes más populares en la actualidad. Como si fuera poco, su romance con Duki hace que haya mucha gente pendiente de cada novedad que surge sobre su vida. Durante las últimas horas, la aparición de un antiguo video de la artista generó revuelo.

Cabe recordar que la joven es la ex cantante de Rombai, proyecto con el que saltó a la fama antes de incursionar en su exitosa carrera solista. Durante esas épocas, brindó una entrevista para una marca de salud dental de Uruguay y reveló algunas cuestiones sobre su forma de ser.

.

Dicho clip fue publicado en julio de 2017 y recibió algunas preguntas que desarrolló. "Todos tenemos defectos, no hay nadie perfecto en este mundo", confesó ante la consulta sobre sus fallas.

Emilia Mernes comenzó su carrera en Rombai.

En una sintonía de diversión y tranquilidad, Emilia Mernes se sinceró sobre algún cuestionamiento que podría recibir: "Siempre me dijeron que tengo la boca muy grande, me causa mucha risa. Tengo que reírme de mi misma". Por último, completó sobre sus inicios: "De niña siempre fui muy extrovertida, muy divertida y la gente me decía que cantaba lindo, entonces empezó así".

La carrera de la entrerriana dentro de Rombai comenzó en 2016 y permaneció allí en 2018. Tras esa experiencia, comenzó su camino solista en 2019 y ya acumula varios éxitos que la catapultaron en los rankings.