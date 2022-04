Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, es una de las futuras promesas del mundo de la actuación, y gracias a sus padres, durante su vida ha podido conocer a distintas figuras del la farándula, incluso a estrellas internacionales. Una de ellas fue Michael Bublé, quién está próximo a ser padre por cuarta vez con Luisana Lopilato.

El hijo del dueño de Polka compartió una situación incómoda que vivió cuando tenía 14 años con el cantante, durante un partido de fútbol. "Tengo una anécdota de Michael Bublé muy buena", adelantó el actor en el programa radial de Vorterix, "Paren la mano".

Toto empezó por describir el contexto del incidente: "No es para nada grave, de hecho hoy en día es absolutamente cómico. Una vez con el señor Michael Bublé, esas cosas que no van a pasar nunca más en la vida, jugamos al fútbol".

Tras aclarar que se trató de una broma, en el comienzo de su relato el hermano de Florencia Torrente opinó que el canadiense es "pésimo" para jugar al fútbol. "De la nada yo estaba en el corner y sin ningún tipo de criterio, te lo juro por mi vieja que me agarra la espalda de atrás y hace así...", recordó el intérprete, imitando el brusco movimiento de Bublé en la cancha.

Toto Kirzner compartió una insólita situación que vivió con Michael Bublé cuando era adolescente

"Me arañó la espalda desde arriba hacia abajo así. Él lo quiso hacer jodiendo, y yo después le dije a mi viejo antes de bañarme: '¿Te podes fijar qué onda?' Y me dijo: "No, que hijo de pu...'", indicó el actor entre risas, y luego agregó que la reacción de su padre, al igual que la suya, también fue de desconcierto.

