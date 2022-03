La salud de Lía Crucet genera preocupación. El año pasado se dio a conocer que la cantante se encontraba muy enferma y eso alarmó a todos sus fanáticos. Poco a poco, su familia fue revelando cómo se encontraba y en está ocasión, Tony Salatino salió a hablar y dio más detalles.

El esposo de la artista habló en "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD y dijo: "Está bien, ella sigue igual. Es una bendición, según me dijo el psiquiatra. Yo le dije: '¿Cómo me decís eso y estás contento?' y me dijo: 'Esta es una enfermedad que día a día se va perjudicando más todavía'".

.

Sus palabras llevarán un poco de tranquilidad a todos aquellos que la quieren y la extrañan. "Gracias a Dios la estamos llevando bien, ella conoce a todos, está tranquila, está bien atendida", continuó diciendo. Así como también agregó que está acompañado de su hijo.

Y agregó: "La extraño como la pu... madre, pero bueno, hay que acostumbrarse a estar solo, no me queda otra. Así estamos, estamos tirando". Poco a poco, la intérprete de "Qué bello" está recuperándose. Asimismo, su esposo afirmó que muy pocos medios le preguntan por ella y que solo están buscando malas noticias.

Lía Crucet junto a su esposo, Tony Salatino.

Tony agradeció el contacto que tuvieron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio con él. Así como también desmintió todo tipo de rumores donde ella estaba mal.peor de lo que se conocía.

¡Mirá el video de Tony Salatino hablando con "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD sobre la salud de Lía Crucet!