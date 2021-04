Con más de 20 años de trayectoria en la música, Luis Miguel logró ganar nuevos fanáticos luego del estreno de "Luis Miguel, La serie", la biopic que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix.

En esta semana se estrenó el primer episodio de la exitosa producción que muestra inéditos aspectos de la vida privada del Sol de México, interpretado por Diego Boneta. Si bien la narración está basada en la historia real del cantante, algunas de las escenas y de los hechos fueron ficcionalizadas para completar el arco argumental.

.

Por eso, los admiradores se preocuparon tras ver los dos primeros capítulos que muestran un supuesto incidente que sufrió Luis Miguel en 2005 durante un concierto en Lima. Sin embargo, un portal de noticias peruano indagó más sobre la cuestión y reveló que lo que en verdad ocurrió en su país no es igual a lo que se difundió en la serie.

Según el primer capítulo de "Luis Miguel, La serie", el músico pierde la mitad del oído por una falla técnica ocurrida durante un show. En el segundo, se lo ve al artista ya en el hospital recuperándose.

Pero, el portal "Saltar Intro" reveló que el intérprete hizo presentaciones en Perú en los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2018 y 2019. En ese sentido, aseguró que no hay registros de un concierto en 2005.

Además, confirmaron que el desperfecto técnico que sufrió Luismi en su país ocurrió durante una cena show ofrecida en el restaurante Muelle Uno frente al mar en la Costa Verde hacia el año 1993. "La segunda vez que lo traje ya no trabajaba con su papá. Fue en el 93 y fue cuando tuvo ese incidente en el oído. Su representante era Hugo López, el argentino", contó el empresario peruano Jorge Fernández al portal.

Luis Miguel acaba de cumplir 51 años.

Y recordó: "Hubo un problema en el Muelle. Ahí se empezaron a utilizar los auriculares en el oído y el retorno de la música lo escuchaba por ahí. Entonces, cuando vi en los ensayos que estaban utilizando eso, yo le dije al sonidista que era de ellos, porque los grandes cantantes siempre vienen con sus sonidistas o su técnico de sonido, yo le dije que me parecía inapropiado y que hay tener cuidado porque estamos al frente de un cerro con antenas de radio y se puede filtrar el sonido. El técnico me dijo que no, que a ellos no les iba a pasar".

"En la primera canción se filtró el sonido y tuvo que salir del escenario. Insultó al técnico de sonido y luego lo despidió, tengo entendido. Luego, regresó y cantó", explicó y detalló que no hubo necesidad de ir al médico como se mostró en la serie de Netflix.

.

EL ACCIDENTE TÉCNICO DE LUIS MIGUEL EN LA ARGENTINA

Por otro lado, durante su paso por la Argentina en su gira del 2014, el intérprete de "La Incondicional" sufrió un grave accidente en su oído que lo dejó aturdido por varios minutos en medio de su concierto en el estadio Geba.

En medio de una de su interpretación, el cantante mexicano debió sacarse uno de sus auriculares por una falla técnica que acopló el sonido y tras algunos instantes retomó el show. El momento quedó registrado por las grabaciones de las fanáticas desde sus butacas.