El fallecimiento de Enrique Pinti es una noticia muy triste para el ambiente artístico. El reconocido actor, que acumulaba una inmensa carrera el cine, el teatro y la televisión, murió el domingo a a madrugada y, en un comunicado, sus allegados compartieron que el velatorio se llevará a cabo en el Multiteatro de la Calle Corrientes.

En "El Run Run del espectáculo" por Crónica HD, homenajearon al artista con un recorrido por su carrera, y mencionaron que en cuánto a su vida sentimental, poco se sabía. En ese sentido, la conductora quiso saber si alguna vez tuvo pareja. "Tenía su vida privada muy reservada. Nunca se enamoró Enrique Pinti, si lo hubiesemos visto nos habriamos dado cuenta", aseguró Raúl Martorel.

Por su parte, otra de las panelistas recordó que el capocómico se lamentó en una entrevista pasada no haber conocido el amor y que esa era un de sus cuentas pendientes. "No haber encontrado una persona con quién compartir su vida. Estaba lleno de amigos que quería mucho, pero enamorarse lo tenía pendiente", comentó.

Enrique Pinti será muy recordado.

Como cierre, muy conmovidos expresaron que quizás el gran amor de Pinti fue su profesión, a la cual se dedicó exclusivamente durante toda su vida. Además, mencionaron que de todos modos, el humorista no deseaba ser padre. "Me dijo: ´Yo no soy una autoridad para ser papá de nadie, todo lo que me pidan se los voy a dar", indicó el conductor.