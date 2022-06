Jorge Rial fue visto en España junto a Josefina Pouso, lo que mostraría que están comenzando un romance. Además, el panel de "LAM" mencionó que ya llevan varios encuentros públicos, por lo menos, desde marzo de este año.

Una de las cuestiones que generaba curiosidad sería la reacción de Romina Pereiro, la ex pareja del conductor con quien todavía están casados. Si bien la nutricionista conversó con Pia Shaw y se mostró tranquila pero con cierto malestar, la verdadera expresión habría sido con más violencia.

Según lo revelado por Yanina Latorre el viernes por la noche, Josefina Pouso le escribió a sus amigas tras ser vista con Jorge Rial y pasar la noche con él. "Estamos los dos riéndonos, recién nos levantamos. A él un poco le pegó mal, porque la ex se puso loca y de toque le mandó un mail muy sacada, pero ya fue", expresó con mucho desinterés.

Jorge Rial y Josefina Pouso, juntos en Madrid.

Por su parte, Romina Pereiro expresó en charla con la panelista: "Sin comentarios. No voy a decir nada. No había necesidad de hacer esto público ahora". Además, agregó con respecto a la relación de sus hijas con Jorge Rial: "Hubiera sido bueno que sean más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas".