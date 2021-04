Antes de triunfar en el mundo de la música, Karina La Princesita atravesó una infancia muy dura rodeada de violencia de parte de su padre, Leandro Tejeda, que marcó a toda su familia.

En la mañana de este miércoles, Mónica Cuello, madre de la artista, reveló los duros episodios que vivieron al lado de su ex marido. Según su relato, la intérprete era "la hija favorita" del hombre en relación a su hermano, Ezequiel, pero de todas formas fue víctima de ataques de violencia.

.

"Creo que las cosas pasan por algo, pero yo le agradezco a Dios que pude salir de todo eso. Y con respecto a cuándo me hizo el click, que vos decís, fue en un momento con Kari. Kari para su papá era su reina. Ezequiel, no, porque él era muy pegado a mí", recordó Mónica en "Los Ángeles de la Mañana".

Cuando Ángel de Brito le preguntó sobre qué fue lo que la hizo dar cuenta de la gravedad de la situación, contó: "Por ahí el nene, era chiquito y le decía 'papá, tal cosa...', y él le respondía 'salí de acá, vos sos el perro que me metió tu madre'. Eso le decía a la criatura, que tenía 3 o 4 añitos".

"Pero por Kari, yo me sentía segura porque sabía que su papá la amaba. Él la defendía y era su reina. Pero un día, él le pidió un vaso de gaseosa y como la sirvió en el mismo vaso con el que estábamos cenando, él se enojó", continuó.

En ese sentido detalló que el hombre "le dijo '¡vos me traés este vaso sucio!'. Ella le había llevado el vaso y la botella, que era retornable. Y le revoleó la botella, que era de un plástico duro, y la parte del pico le pegó en la espaldita a Karina".

Karina La Princesita con su mamá.

Y luego de su fuerte relato, abrió su corazón y confesó: "Lo único que hice fue preguntarle '¿por qué con ella? Que yo me aguantaba todo, pero que con los chicos no se meta'. Entonces me fui para el comedor, estaban los chicos con ese miedo de no saber qué iba a pasar, y los agarré y les dije: 'Miren, mis amores, yo me aguanto lo que sea, pero hasta acá llegue. Si ustedes se vienen conmigo, nos vamos. Pero si me dicen que se quedan porque acá tienen su lugar, yo me quedo con ustedes'. En un momento yo pensé que era él o yo".