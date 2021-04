Los enfrentamientos mediáticos entre Cinthia Fernández y Matías Defederico tomaron otro tono desde el inicio de la semana a partir de que ella reveló haber sufrido diferentes episodios de violencia de género por parte de su ex.

La panelista abrió su corazón y por primera vez contó que el futbolista la amenazó a partir de un mensaje que le había envíado a un amigo para darle celos. Pero además, lo denunció de manera pública por violencia física y verbal.

"Realmente la pasé mal. Yo me fui a Chile, a Arica (en 2016), donde hay un sólo hospital, en el que pueden saber que hubo una entrada mía. Y después me pasó con mis hijas. ¡Y no saben lo que fue! No saben lo que fue realmente, y estuve sola. No tenía un mango para poder ir a la agencia de viajes y poder volverme sola. Tardé tres años en decírselo a mi mamá", confesó Cinthia en "Los Ángeles de la Mañana".

Luego, continuando con sus palabras, Virginia Gallardo reveló más detalles de aquel episodio relatado por la mamá de Bella, Francesca y Charis. La panelista reveló en "Intrusos" que uno de los encontronazos entre su colega y Defederico terminó en "la fractura de un dedo".

"Ella también hablaba de una violencia física. Pudimos averiguar acerca de esas visitas al hospital, sola, y una fue por una fractura en un dedo. Y en otra oportunidad es por algo que relaciona a las nenas, por lo cual es delicado tocarlo, hasta que los protagonistas lo puedan contar", manifestó Gallardo.

Y luego continuó: "Fue una fractura de un dedo del piel, debido, me imagino, a una situación violenta que hayan tenido". Y Adrián Pallares cerró: "Gente del entorno confirma que habría habido algún tipo de violencia en Chile".