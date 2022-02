Paulo Londra tuvo la grata noticia del nacimiento de su segunda hija. A pesar de la relación tormentosa que tiene con su ex pareja, con quien se separó a pocos meses de la llegada de la bebé, se mostró contento por el momento que atraviesa.

Rocío Moreno, la madre de las dos hijas del cantante, lo demandó semanas atrás por irregularidades en la cuota alimentaria de Isabella, la ahora mayor de la familia. Ante esto, están intentando llegar a un punto en común para lograr un acuerdo que le sirva a ambas partes. Sin embargo, en "Intrusos" revelaron un detalle no menor en las negociaciones.

.

Desde la clínica donde nació la niña, Pablo Layús aportó algunos datos de la mirada de la familia de Moreno. "Quieren que Paulo tenga un gran vínculo con sus hijas pero tienen que resolver cuestiones económicas. Tienen gastos por dos nenas", explicó. Además, Maite Peñoñori agregó: "Ella lo que pedía es una persona que la pueda ayudar porque estará sola con dos nenas chiquitas".

Lo cierto es que el dinero solicitado por la ex pareja de Paulo Londra no se conoce. "Conozco el monto que pide y no le está pidiendo una fortuna. No lo puedo decir pero creo que se está quedando corta por lo que cuesta todo", sumó Layús.

Paulo Londra junto a su ex pareja y su primera hija.

Claro que la disputa no terminaría allí ya que la joven había pedido una compensación económica por la ausencia del artista durante el embarazo. "Rocío pide un dinero por haber acompañado en su carrera a Paulo y haber dejado sus cosas", aclaró Peñoñori para diferenciar las dos demandas.