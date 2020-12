El 25 de noviembre pasado al mediodía, el mundo se paralizaba tras la confirmación de la muerte de Diego Maradona. La noticia impactó a nivel internacional y desde diferentes sectores rápidamente compartieron sentidos homenajes para honrarlo.

Para despedir al ídolo del fútbol, el Gobierno prestó las instalaciones de la Casa Rosada con el fin de llevar adelante un velatorio público y reunió a miles de fanáticos.

El último adiós estuvo a cargo de Claudia Villafañe y mientras todos los admiradores pasaban a la sala, la familia y el círculo más íntimo se mantuvo en un sector especial. Unas de las primeras en llegar fueron sus hijas Dalma y Gianinna y luego el resto de su entorno y amigos.

.

Entre los que estuvieron junto a las jóvenes hijas del Diez se encontraba el Turco García quien no dudó en despedirse de su legendario amigo y acompañar a las chicas con quienes tiene una muy cercana relación. A 20 días de la muerte del ídolo del fútbol, el ex participante de "MasterChef Celebrity" reveló la desgarradora reacción de Dalma durante la despedida.

"Yo estuve en un montón de veces con Diego cuando él estuvo en otras ocasiones mal y había una ambulancia en la casa. Tendría que haber un desfibrilador que no hubo, oxígeno... se podría haber evitado su muerte", comentó en comunicación con "Intrusos".

Y apuntó: "Diego nos tenía acostumbrados a que siempre se recuperaba, lo que pasó en Uruguay... estuvo peor que acá y miles más que mucha gente no sabe. Pero cuando uno tira tanto de la cuerda se hace difícil".

Fue cuando recordó las palabras de Dalma en el velatorio: "A mí me lo dijo Dalma en la Casa Rosada... 'No lo puede creer, Turquito. Yo creo que en cualquier momento la tapa esa se levanta y sale caminando'. Y no me lo dijo boludean..., me lo dijo posta, porque así nos tenía acostumbrados".