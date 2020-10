Desde del comienzo de " MasterChef Celebrity" se supo que Germán Martitegui sería el jurado más exigente del reality de cocina, y así lo terminó de comprobar Fede Bal, quien se enfrentó a él en la última gala de eliminación. A pesar de su dura imagen, parece que el cocinero no se sintió cómodo con el intercambio y habría hecho una queja con la producción, por lo que Marcelo Polino contó todos los detalles.

Germán Martitegui se mostró incómodo con su cruce con Fede Bal

"No la pasó mal solamente Fede sino también Martitegui. Una vez terminada esta jornada de grabación que fue muy larga, alrededor de 8 horas, él manifestó a la producción que no se sentía cómodo en esta situación de enfrentamiento en cámara", explicó Polino en "Cortá por Lozano".

.

"Él no está acostumbrado a tener conflicto con sus alumnos, con sus empleados en su restaurante y no quiere tenerlo en este caso con participante, y menos con un famoso que tiene un rebote muy grande en las redes sociales", terminó el periodista "embajador" del programa.

El actor se cruzó con el chef en " MasterChef Celebrity"

El cruce entre las figuras comenzó cuando el actor le dijo "¡Sí, señor!" en vez de "¡Sí, chef!". Esta pequeña confusión fue la chispa que provocó el incendio de discusión entre el dúo. Después, al entregar el plato terminado, el chef decidió no probar un elemento de su entrega, lo que causó que el joven manifestara su angustia: "Hágame el favor de probarlo, no me merezco semejante desaprobación”.