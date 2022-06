Tras el escándalo con Dieguito Fernando en los Martín Fierro, Verónica Ojeda reapareció en público debido a la llegada de Diego Maradona Jr. a la Argentina, con quien almorzó.

En diálogo con "Intrusos", el italiano expresó: "Estuvo todo bien, fue un almuerzo en familia. Siempre me da placer ver a Dieguito Fernando". Ante las consultas de si vería a sus hermanas, dijo: "Dalma Maradona vino a Italia y no me llamó, ¿por qué no le preguntan eso? Vino a Nápoles y no me llamó" y agregó: "Yo me entero casi todo por la prensa".

"El encuentro fue todo muy simple, con Verónica hablo, me preguntó cuándo estaba en Argentina y mandamos un mensaje para almorzar", expresó. "Nosotros nunca estuvimos distanciados, tuvimos momentos donde estuvimos juntos, otros un poco más lejos, pero nunca por alguna problemática, yo vivo muy lejos", agregó.

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando en los Martín Fierro 2022.

Además, Diego Jr indicó que irá al cementerio a recordar a su padre: "Le voy a ir a dar un beso". "Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida", expresó con respecto a su muerte.

Por otro lado, Verónica Ojeda expresó que Dieguito Fernando faltó a la escuela hoy para reecontrarse con su hermano, a quien no veía desde hacía 7 años. Dieguito bailó y jugó con sus sobrinos. "Él sabe que tiene hermanos mayores, lo tiene muy claro, de a poquito le voy diciendo las cosas", dijo.

