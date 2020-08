"¡Último momento! El 50% de los directorios de empresas deberá estar integrado por mujeres. Además, será obligatorio que antes de cada reunión se hable de George Clooney, tampones y dietas. 'Estamos en todos los detalles', aseguró el Gobierno", fue la broma de mal gusto que escribió Fernando Sendra en el Diario Clarín y que generó una ola de repudio por parte de los lectores.

Tras las críticas, el humorista decidió realizar un descargo en la edición impresa del 13 de agosto del mismo periódico y sus dichos nuevamente dejaron mucho que desear. Si bien al finalizar su relato pidió disculpas, sus palabras generaron cuestionamientos entre las personas que esperaban otro tipo de discurso.

"¡Feministas del mundo uníos, o unías, o uníes, o unúos, o uníis, o uníxs o uní@s… o qué sé yo!”; se me acabaron las vocales, las vocalas y los etc. Lo cierto es que vivimos en un tiempo en que la tolerancia no reina tal vez porque los reinados no son democráticos y tampoco es presidente/a/i/o/u/x/@ porque los presidentes a veces no se sabe bien para qué sirven", anunció Sendra en un cuadro de texto bajo el título "Yo soy lo que puedo".

"Quiero ser tolerante, pero la conciencia me obliga a nadar contra la corriente, y tal vez yo sea como los salmones, que al llegar a su destino mueren. ¡Qué ricos son los salmones y que deliciosa es la conciencia! Me gusta tener conciencia, pero creo que a medida que me hago mayor me va creciendo al mismo ritmo del tamaño de mi cintura y cada vez me importan menos las cosas como son y más como deberían ser", sostuvo.

"Tal vez por eso, en estas épocas de lo 'políticamente correcto' soy más parecido a cuando tenía 17 que a cuando tenía 35 o 40. Quizá porque a los 17 no tenía nada que perder y ahora no tengo mucho que esperar", manifestó. Y agregó convencido: "Feministas, no os preocupéis por mí pero seamos claros. Ustedes son feministas y yo soy lo que puedo, algo que no tiene título, algo difuso entre un pasado que no pasa y un presente que no entiendo. Pero en mi descargo puedo decir que soy el producto de una época en que se respetaba a las personas, fueran o no mujeres".

"Y quiero respetarlas a ustedes, no sólo porque son mujeres porque, para mí siempre, las feas, las lindas, las buenas, las inalcanzables, las cercanas y las demás en todo momento fueron personas. O persones, qué sé yo. La idea nunca es ofender, pero si alguien lo interpretó de esa manera, pido disculpas", concluyó.