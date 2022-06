" La Voz Argentina" es actualmente el programa más exitoso de la televisión argentina. El reality de canto que conduce Marley se impuso como líder del prime time, donde los jurados, Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner eligen las voces que más les gustan.

Por un lado hay participantes que llevan emotivas historias de vida que brillan sobre el escenario y son recibidos en el equipo de alguno de los coaches, pero hay otros, que lamentablemente no logran que los jurados se den vuelta para seleccionarlos.

Ese fue el caso de Juan Segundo Dorsi, un joven oriundo de Pico Truncado, Santa Cruz, que en la emisión del lunes interpretó "House of the Rising Sun", canción de The Animals. El cantante dio una presentación sobresaliente en las audiciones a ciegas, pero ninguno de los jueces se dio vuelta para incluirlo en su equipo.

Juan Segundo Dorsi no fue seleccionado por los jurados de " La Voz Argentina".

Al terminar su actuación, Lali Epósito le dijo en su devolución: "Al principio de la canción pasaron algunas cosas medio raras, como que necesitamos que dejen todo en esta instancia. Me gustó mucho tu propuesta, la verdad es que estuviste bien. Pero bueno, cualquier error en esta instancia capaz jode más. Muchas gracias por haber venido y volvé".

En las redes sociales, los televidentes del reality de canto repudiaron que el joven no fuera seleccionado y destacaron su gran habilidad vocal.

"Es increíble que no lo hayan elegido, con ese registro amplísimo y buen gusto para cantar", "Pasó cada ladri y no eligieron a este tipo que fue de lo mejorcito de la noche", "A otros les perdonaron todo a este no le dejaron pasar nada", fueron algunas de las críticas que emitieron los usuarios en las redes.

Los televidentes de " La Voz Argentina" expresaron su descontento por que el jurado no eligió a un participante.

Mirá la presentación de Juan Segundo Dorsi en " La Voz Argentina"