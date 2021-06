A una semana de su escandaloso debut en “La Academia” de “ ShowMatch” por disparar contra la comunidad judía, Mar Tarrés volvió a generar polémica por la forma en la que se refirió a su profesora de canto al ser una chica trans.

Luego de su pérformance en la que imitó a Thalía, la participante dedicó un especial agradecimiento a su equipo de coaches y destacó el apoyo de su profesora de canto, Miranda López. Pero al mencionarla la nombró como varón.

“Vino mi profe de canto, el que me ayudó a cantar esto. Mi profe que es una genia, Miranda… de verdad”, manifestó en forma algo confusa al utilizar tanto el femenino como el masculino.

Luego Marcelo Tinelli le preguntó: “¿Sabés el nombre?” y Mar quiso explicar: “Él es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas”. Pero el presentador le preguntó directamente a la profesora cómo quería ser nombrada y ella remarcó: “Miranda es mi nombre”. Pero Tarrés insistió: “A él le gusta ser dos personas. Ella es Sergio y es Miranda, y siempre me dice: ‘a mí no me molesta… vos decime Sergio o Miranda y a mí me gusta igual’. Me hace un lío a mí”.

Pero la coach explicó: “Miranda es mi apellido, entonces lo uso de nombre y López, que es el apellido de mi mamá, lo uso de apellido. Me llamo Miranda López”.

Finalmente, Tinelli le pidió a la profesora que cante a capela en el estudio, y Miranda cautivó a todos con su voz.

Mar Tarrés ya había generado polémica en su primera aparición en la pista cuando aseguró que quería conseguirse un "judío con plata" porque saben ahorrar. La DAIA la repudió públicamente y en las redes sociales la lapidaron.