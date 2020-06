En la noche del sábado Diego Ramos abrió su corazón y por primera vez habló de su sexualiad y su vida amorosa junto a otro hombre llamado Mauro. Si bien su reflexión fue muy celebrada, Walter Queijeiro cuestionó sus dichos.

"Yo no tengo ningún problema con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso, no tengo necesidad de sentirme contra la pared. Estoy muy orgulloso con lo que soy, con quién soy. Yo no elegí lo que soy, soy así. Y soy así, orgullosamente así", aseguró el actor en "PH".

Las palabras del protagonista de "Sex" despertaron diferentes reacciones. Como invitado en el piso se encontraba el psicólogo Gabriel Cartaña quien repuso: "Diego dijo una de las frases más profundas que escuché últimamente en la televisión. ‘Yo no elijo lo que soy, pero estoy muy orgulloso de serlo'. Fue brillante porque además le da un mensaje espectacular a la comunidad homosexual”.

Sin embargo, Queijeiro se manifestó en desacuerdo. "La verdad es que yo no lo entendí. Creo que cada uno es artífice de su propio destino y que cada uno decide lo que es", lanzó al aire de "Bendita".

"En cierta manera Diego está negando lo que siente realmente… Entonces, la pregunta que habría que hacerle ‘si usted no eligió lo que es, ¿qué sería de poder decidir?’. Sería una buena pregunta", disparó Queijeiro y sus compañeros lo criticaron.

En la misma línea, la panelista y amiga de Ramos Carla Czudnowsky consideró que la pregunta de su compañero "es de una cabeza en la que no puede entrar que una persona sea binaria, ¿por qué tenemos que elegir a alguien del otro sexo? Él no decide, es. Esa es la diferencia en una identidad de género o sexual".

Para hacer frente a la propuesta del periodista deportivo, el psicoanalista cuestionó: "No, Walter. Es al revés ¿Vos elegiste tu heterosexualidad, Walter?”. Y para cerrar el debate, respondió: "Yo decido lo que soy todos los días".