Desde que Sabrina Carballo ingresó a "El hotel de los famosos" su imagen comenzó a cambiar. Allí se la tildó por hacerle bullying a Locho Loccisano y una vez que se encontró fuera del reality de Pampita y el Chino Leunis decidió iniciarle acciones legales a la producción del programa.

Asimismo, en "LAM" mostraron un video en donde la novia de Chanchi Estévez dentro del formato dijo dichos repudiables sobre Jésica Cirio. Allí se la puede ver haciendo un vivo de Instagram y hablando de una situación que vivió.

En el video se puede escuchar que Sabrina Carballo cuenta que un representante de fútbol le habría regalado a su hijo de 18 años una noche con Jésica Cirio. "Habían pagado 20 mil dólares para tener una noche con esta chica", dijo la actriz que en ningún momento mencionó a la actual conductora de "La Peña de Morfi".

Allí no solo contó el hecho, sino que comenzó a criticar a la conductora. "Yo lo que decía era 'hay unas minas', porque de verdad esta piba tiene un oje... divino pero no es una chica linda. Está toda operada", expresó la ex participante de "El Hotel de los Famosos".

Sabrina Carballo y el Chanchi Estévez dentro de "El hotel de los famosos".

Por el momento, Jésica Cirio no salió a decir nada al respecto y Sabrina Carballo recién está acostumbrándose a la nueva vida tras el reality. Además de hacerse cargo de los dichos dentro de "El hotel de los famosos" y contra la modelo que fue presentado en el programa de Ángel de Brito.

¡Mirá el video de Sabrina Carballo, ex participante de "El hotel de los famosos", haciendo comentarios repudiables contra Jésica Cirio!