Luego de un buen tiempo sin publicar mucho contenido en sus redes sociales, Ivana Nadal regresó con un extenso descargo en su cuenta de Instagram donde volvió a reafirmar su discurso del "despertar espiritual". Sin embargo, volvió a generar polémica al manifestarse en contra del uso del barbijo por la pandemia de coronavirus.

"Basta de escuchar a los políticos, basta de escuchar a los medios de comunicación, basta de dejar entrar información que te aleja de la realidad... ¡basta!", comenzó a decir en un tramo del video que dura un poco más de 20 minutos.

Y continuó: "La única realidad que existe es la que vos elegir vivir. ¿Existe el Covid? Sí... Si te están diciendo que el Covid afecta el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo, ¿qué pensas que están haciendo con el barbijo? ¿cuál es la sensación que te da ponerte el barbijo? ¿no te ahogas? ¿no sentís como respiras en caliente, como el dióxido de carbono da vueltas dentro del barbijo? Y vos lo metes y lo sacas del cuerpo, es una locura. ¡Respiren aire puro! Conectense con la naturaleza, ayuden a que su sistema inmunológico los protega, somos seres perfectos, nuestro ser es perfecto".

Ivana Nadal volvió a dar que hablar en sus redes sociales.

"El barbijo no lo soporto, es parte de la bajada del sistema de encerrarnos, meternos miedo al ponernos un barbijo en la boca, ¡enfermarnos! Vos me vas a decir 'bueno, pero el barbijo protege a los viejos. Bolu..., ponetelo porque sino por tu culpa se va a morir mi abuela'. No, ese es tu ego. Mira si vos vas a ser responsable de la vida de otra persona. De la única persona que sos responsable en esta vida es de vos... ¡ni de tus hijos, eh!", manifestó convencida.

"¿Cómo nos vamos a encerrar y dejarnos de abrazar? Chicos, ¡no! Por favor despertemos", insistió en su cuestionable discurso.

.

Más adelante, se refirió a las enfermedades y aseguró que quienes padecen alguna es porque todavía no tuvieron su "despertar". Pero eso no fue todo, también habló de los niños y apuntó: "Ah... ¿y los niños que nacen con enfermedades? Su alma eligió ese cuerpo porque vienen a la Tierra a dar un mensaje, porque vienen a ayudar al entorno y a su familia".

Consciente de las críticas que despiertan sus dichos, ratificó: "¿Sabes por qué te enfermas? Porque no liberas emociones... y me van a volver a atacar de todos lados, me van a volver a decir que estoy diciendo pelotude... ¿Sabes por qué es eso? Porque voy por el camino correcto".