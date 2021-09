Alfredo Casero es conocido por su amplia carrera artística pero también por sus expresiones acerca de la política argentina y en contra del peronismo. En medio de la campaña para las PASO, Casero fue fotografiado vandalizando un afiche del precandidato a diputado nacional Leandro Santoro.

Luego, se grabó él mismo, burlándose del político y riéndose por el cobarde acto que realizó. "Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro, ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo”, comenzó diciendo en tono serio y luego mostró lo que hizo: le dibujó un pene sobre la cara al precandidato. Además, le rayó los ojos.

Alfredo Casero, vandalizando el afiche (Twitter)

.

“No le pueden dibujar poron... a este muchacho”, finalizó, riéndose.

Mirá el video de Alfredo Casero burlándose de Leandro Santoro

Por su parte, el candidato por el Frente de Todos le respondió con altura y humor a través de su cuenta de Twitter. "¡Hola @agencialavieja! Sos mejor artista plástico que humorista".