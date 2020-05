Antes de que comenzara la cuarentena, Reina Reech confesó que no había vacunado a sus hijos y generó gran repudio por la irresponsabilidad de sus dichos.

"A mis hijos les di esas que te dan en la clínica cuando nacen y la primera que me obligó el colegio a los cinco o seis años. Después no los vacuné nunca más. Como estudiaron en una escuela antroposófica, para la fiebre les daba globulitos y no un antitérmico de marca. Salvo alguna vez que tuvieron 40 grados de fiebre que me asusté porque temblaban. Siempre traté de curarlos con medicinas alopáticas... Si puedo evitarlo, ni loca tomo nada, ni me vacuno ni nada", expresó en su momento en "El show del espectáculo", conducido por Ulises Jaitt.

Ahora, en medio de la pandemia por coronavirus que tiene en vilo al mundo a la espera de una vacuna, la artista explicó sus declaraciones.

En diálogo con "Nosotros a la mañana", la artista explicó lo que, según ella, quiso decir: "Empecemos por acá: yo di una respuesta inocente a una pregunta que me hizo un chico en una radio. Yo no soy anti nada en la vida, porque el que tiene una bandera la levanta y va por ello. Yo, simplemente, lo que dije fue que primero prefiero tomar globulitos de belladona, que es homeopatía o antroposofía que es donde yo he criado a mis hijos, en una escuela Waldorf, con una medicina más natural. Pero si no me da resultado, acudo a un antitérmico".

Por último, Reina se refirió a la agresión que recibió a través de las redes sociales luego de contar su postura. "A mí nunca me agrede la gente, pero con esto de las vacunas se hizo una bola que no es real. Yo no defiendo ninguna postura. La única postura que defiendo es el amor, la libertad, la paz y no juzgar a las personas. Yo simplemente dije que primero prefiero recurrir a lo natural", manifestó.

Los hermanos Gastón y Nicolás Pauls también fueron duramente criticados por asegurar que están en contra de la vacunación.