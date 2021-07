Jey Mammón quedó descolocado durante la visita de Reina Reech en su programa de América TV cuando decidieron comenzar con el juego de preguntas y respuestas y la ella reveló que rechazó un encuentro íntimo con Luciano Castro.

"¿Te irías de campamento con Luciano Castro? No entiendo esta pregunta", expresó el conductor de "Los Mammones", a lo que la mamá de Juana Repetto se negó rotundamente: "Hice 'Lalola' con Luciano Castro. Pero no me iría de campamento".

La sonrisa pícara de Reech dejó entrever su mensaje sobre Luciano Castro.

Sorprendido por la negativa de Reech, el humorista le pidió que explayara su razonamiento y la actriz dejó a todos con la boca abierta: "Porque ya le dije que no en 'Lalola'. ¿Para qué voy a ir al campamento?".

Sin palabras, Jey quiso confirmar lo que había escuchando: "Un minuto. ¿A qué le dijiste que no?". Sutilmente, Reina cerró con el tema con una tremenda frase: "Jey, las palabras sobran. Es así, como entendiste".